Bei Nina Noel (31) folgt auf ein Tinder-Match die große Liebe! Im Oktober brachte die Schauspielerin ihr erstes Kind zur Welt. Den Vater ihres kleinen Sprösslings lernte die "Krass Schule"-Darstellerin mithilfe einer Dating-App kennen: "Ich habe zu der Zeit für ‘Köln 50667’ gedreht und Tony hat in der Zeit in der Ersten Bundesliga bei Trier gespielt, war aber verletzt und war zur Reha in Köln und dann haben wir uns über Tinder kennengelernt", verriet die Beauty im Promiflash-Interview. Inzwischen sind die beiden seit fünf Jahren ein Paar. Aus der Internet-Bekanntschaft wurde durch die Geburt von Söhnchen Lyano Lyon eine kleine Familie!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de