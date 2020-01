In Florian Silbereisens (38) Show "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" wurde am Samstagabend wieder mal die Golden Eins verteilt. Auch Promiflash war live vor Ort, um sich das Schlagerspektakel anzusehen. Doch welcher der Musiker genoss dieses Mal die größte Anerkennung seiner Kollegen in der Branche? "Mein Champion ist Giovanni Zarrella (41)! Wir sind jahrelang befreundet. Ich liebe diesen Mann. Er ist ein toller Mensch, hat ein fantastisches Album auf den Markt gebracht", schwärmte Ross Antony (45). Und auch Ben Zucker musste nicht lange überlegen: "Kerstin Ott und Giovanni Zarrella", sprudelte es aus ihm heraus – und tatsächlich: Für sein Schlager-Debüt-Album "La vita è bella" erhielt Giovanni eine Auszeichnung in der Kategorie "Newcomer des Jahres".



