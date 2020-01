DSDS-Kandidat Hassan geht auf Konfrontationskurs! Auch am heutigen Abend treten Deutschlands Gesangstalente wieder vor der Castingshow-Jury an und versuchen, Dieter Bohlen (65), Pietro Lombardi (27) und Co. mit ihren Performances zu überzeugen. Ein Anwärter hat neben dem Singen noch ein ziemlich hartes Hobby: Hassan verbringt seine Freizeit mit Kampfsport. Beim Probekampf mit Pietro nimmt er kein Blatt vor den Mund: Er beschimpft den Juroren heftig.

Bevor er seinen Song trällert, will der 18-Jährige seine Kampf-Kunst präsentieren und braucht dazu einen Trainingspartner. Im Gefecht mit dem "Señorita"-Interpreten tritt er diesen dann nicht nur an den Arm, sondern beleidigt ihn sogar als "kleiner W***ser"! "Du hast mich gerade getroffen, Alter! Und eine Frage: Warum nennst du mich W***ser?”, stellt Pietro seinen Show-Kontrahenten gespielt schockiert zur Rede. Kurz darauf bricht er allerdings in Gelächter aus und nimmt es Hassan offensichtlich überhaupt nicht übel.

Während seine Kampf-Einlage bei der Jury offenbar ziemlich gut ankam, konnte der Karlsruher gesanglich nicht wirklich punkten. Dieter, Xavier Naidoo (48) und Oana Nechiti (31) stimmten eindeutig gegen Hassans Einzug in die nächste Runde. Pietro hingegen fand den Song gar nicht so schlecht und hätte ihm noch eine Chance gegeben. "Ich kann mir dich im Recall gut vorstellen, auch wenn ich hier jetzt für verrückt erklärt werde! Du bringst da Pfeffer rein!", meinte er. Der Sportler kündigte bereits an, sein Glück erneut zu versuchen.

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidat Hassan Büyülü und Pietro Lombardi

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidat Hassan Büyülü

Splash News Pietro Lombardi bei der McDonald's Benefiz Gala 2018

