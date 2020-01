Internationaler Star-Auflauf in Deutschlands Hauptstadt! Aktuell ist die Berlin Fashion Week in vollem Gange – und zu dem Mega-Event zieht es nicht nur deutsche Stars und Sternchen. Für das Mode-Spektakel reisten einige internationale hochkarätige Promis in die Metropole. Zum einen sorgt Victoria’s-Secret-Engel Candice Swanepoel (31) für große Augen, zum anderen trifft Promiflash neben dem Topmodel auch Hollywood-Star Katie Holmes (41), die bei der Marc-Cain-Show sogar über ihren persönlichen Stil plaudert: "Ich liebe sehr viele Klassiker und Basics."



