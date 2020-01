Chryssanthi Kavazi (30) sieht man den Mama-Glow deutlich an! Seit wenigen Monaten sind die GZSZ-Darstellerin und ihr Ehemann Tom Beck (41) stolze Eltern eines Sohnes. Im Rahmen der Fashion Week in Berlin machte die Neu-Mami jetzt die Bunte New Faces Night unsicher – und überstrahlte einfach alle. In einer stylishen Kleid-Ledermantel-Kombination ließ sich die Beauty bis über beide Ohren strahlend von den Fotografen ablichten. Gegenüber Promiflash plauderte die 31-Jährige aus, wie sich ihr Kleidungsstil nach der Schwangerschaft verändert hat.



