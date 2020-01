Nico Santos outet Mark Forster (36) und Lena Meyer-Landrut (28) als Liebespaar! Schon seit Wochen kursieren die Gerüchte um eine mögliche Beziehung zwischen den ehemaligen The Voice Kids-Kollegen. Weil sie Händchen haltend bei einem Spaziergang am Tegernsee gesichtet worden sind, vermuteten Fans, dass es zwischen den beiden ordentlich knistert. Während sich Lena und Mark selbst noch nicht zu dem Thema geäußert haben, plaudert Musiker-Freund Nico jetzt aus: Er weiß seit rund drei Monaten von ihrer Liebelei.

In seiner Show bei 104.6 RTL nimmt der Berliner Moderator Hans Blomberg den Sänger ins Kreuzverhör und will wissen, ob Lena bei der gemeinsamen Aufnahme ihres Songs "Better" schon mit dem 36-Jährigen zusammen gewesen sei. "Die war da noch nicht mit ihm zusammen, das kam erst später. Sie hat mir das so vor drei Monaten oder so gesagt", verrät Nico daraufhin.

Dass sich der "Chöre"-Interpret und die Brünette gut verstehen, war schon lange kein Geheimnis mehr. Mit der Beste-Freunde-Tarnung konnten sie ihre Liebe aber offenbar ziemlich lange vor der Öffentlichkeit verheimlichen. "Mark schwärmte immer wieder von kleinen Aufmerksamkeiten, die Lena ihm mitgebracht habe", meinte ein Insider gegenüber Bild und behauptete, dass am Set schon seit Langem über einen Flirt der beiden spekuliert wurde.

Getty Images Nico Santos, Musiker

Clemens Bilan/Getty Images Mark Forster und Lena Meyer-Landrut im März 2016

VOX / Markus Hertrich Mark Forster, Lena Meyer-Landrut und Alec Völkel bei "Sing meinen Song"

