Für Christin Kaeber geht es langsam so richtig rund! Die Survivor-Kandidatin der letzten Staffel und Schwester von Liz Kaeber (27) ist aktuell zum ersten Mal schwanger – genauer gesagt: Sie ist mittlerweile sogar hochschwanger! In spätestens einem Monat werden sie und ihr Freund Leons zum allerersten Mal Eltern. Da die TV-Bekanntheit ihre Fans nahezu an ihrer gesamten Schwangerschaft teilhaben ließ, bleibt sie auch im Endspurt dran: Und hier sind die Dinge, die die werdende Mutter jetzt beschäftigen!

In einem Instagram-Post offenbart Christin: "In mir gehen derzeit einige Gedanken vor... In erster Linie, wann wohl der Tag der Tage sein wird. Wie sich die Geburt gestaltet, wie unsere Maus aussieht, wie ich mich in die Mutterrolle hineinfinde und wie das Familienleben zu Hause sein wird", grübelt die werdende Mutter in ihrem Social Media-Beitrag. Mittlerweile ist sie in der 35. Schwangerschaftswoche und das sieht man der mächtigen Wölbung ihres Bäuchleins auf dem Foto auch an!

Vor dem Höhepunkt ihrer Kugelzeit, der Geburt, hat Christin übrigens absolut keine Panik: "Es ist weder Angst, noch Respekt, noch Sorge, die mich begleitet. Ich verspüre einzig und allein Vorfreude", erklärt die Influencerin. Lediglich der sehr wahrscheinlich zu erwartende Schlafmangel könnte für sie zu einem Problem werden – auf das sie sich für ihr Töchterchen aber nur allzu gerne einläßt!

