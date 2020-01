Sie zeigt mal wieder, was sie hat! Dass sich Bella Hadid (23) in ihrem Körper pudelwohl fühlt, ist längst kein Geheimnis mehr. Als Victoria's Secret-Model ist die Schwester von Gigi Hadid (24) knappe Kleidung gewöhnt. Privat verzichtet die 23-Jährige ebenfalls oft und gerne auf überflüssige Textilien, was auch bei ihrem aktuellen Look der Fall ist: Dieser Aufzug lässt kaum Raum für Fantasien!

In Bellas neuem Beitrag auf ihrem Instagram-Account geht es heiß her: Auf den Fotos präsentiert sich die On-Off-Freundin von Musiker The Weeknd (29) in einem transparenten Glitzerkleid des Luxuslabels Burberry. Die reizvolle Robe hat zwar einen durchsichtigen Rollkragen und lange Ballon-Ärmel – dafür aber auch großzügige Cut-outs an der Taille und mitten auf der Brust. Das einzig Blickdichte an dem ultrakurzen Outfit ist ein weißer Slip.

Genau wie Bellas vorige Halb-Nackt-Fotos kommt auch diese Bilderreihe bei ihren Followern super an. Neben unzähligen begeisterten Fans hinterließ KarJenner-Kumpel Fai Khadra einen Kommentar: Mit einem Bomben-Emoji ließ er die Fashionista wissen, dass sie umwerfend ausschaut!

Instagram / bellahadid Bella Hadid im November 2019

Instagram / bellahadid Bella Hadid, Model

Instagram / bellahadid Bella Hadid in Miami

