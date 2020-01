Seit Montagabend flimmert das brandneue Format "No Body is perfect – Das Nacktexperiment" über die Mattscheiben. Darin wollen die Body-Positivity-Coaches Paula Lambert (45), Silvana Denker (35), Daniel Schneider und Sandra Wurster der Frage auf den Grund gehen, ob man lernen kann, den eigenen Körper so zu lieben, wie er ist. Auch wenn man sich mit vermeintlichen optischen Makeln sieht. Für dieses Experiment agiert das Quartett völlig hüllenlos vor der Kamera. Mit ihrer selbstliebenden Einstellung wollen sie dann auch die Kandidaten dazu bringen, sich selbst zu akzeptieren. Die Fans hätten sich neben dem Vierer-Gespann aber auch fast auf eine weitere Grazie freuen dürfen – Tanja Marfo!

Tanja schreibt einen Plus-Size-Blog und organisiert unter anderem die Kurvenrausch Diversity Fashion Days. Durch ihre positive Art und ihre Liebe zu ihrem schönen, kurvenreichen Körper wäre sie für die Macher von "No Body is perfect" ein perfekter Coach: "Ich hatte selbst eine Anfrage für die Show, also ich persönlich konnte es mir nicht vorstellen", erklärte Tanja Promiflash allerdings auf der Fashionshow von Rebekka Ruétz während der Berlin Fashion Week. Die Modebegeisterte findet das Konzept zwar persönlich sehr toll, und liebt es auch sich in toller Fashion vor einem breiten Publikum zu präsentieren, doch das Thema hüllenlos im Fernsehen hat sie dann aber von der Show-Teilnahme abgehalten: "Ich habe ein Kind, einen Teenager zuhause. Und wenn der in der Schule sagen müsste, 'Ja, Mama hopst nackt im TV rum', fände er das bestimmt nicht so toll", ergänzte sie.

Doch Tanja hat größten Respekt vor den "No Body is perfect"-Coaches, wie sie Promiflash weiter erzählt hat: "Ich kenne tatsächlich alle Teilnehmer der Show persönlich. Ich finde die Show ist auf eine sehr wertschätzende Weise produziert worden und ich finde es auch sehr mutig von Silvana oder auch Sandra, Paula oder Daniel, sich so in der Öffentlichkeit zu zeigen." Nur so könnten sich Sehgewohnheiten langfristig ändern.

SAT.1/Julian Essink Die "No Body is perfect"-Coaches

Coldrey, James / ActionPress Tanja Marfo auf der Fashion Week Berlin 2017

Chris Emil Janßen / ActionPress Tanja Marfo, Bloggerin

