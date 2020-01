Jetzt gibt es erste Fotos von Mark Forster (36) und Lena Meyer-Landrut (28) nach den Turtel-Spekulationen! Seit wenigen Wochen ist es die Liebes-Neuigkeit hierzulande: Die The Voice-Coaches sollen ein Paar sein. Am Mittwoch bestätigte Nico Santos, der ein guter Freund von Lena ist, die Gerüchte. Zwar sollen die beiden schon zusammen ins neue Jahr gerutscht sein, gemeinsame Schnappschüsse gab es von ihnen allerdings noch nicht – bis jetzt: Mark und Lena wurden bei einem Arztbesuch in Berlin gesichtet!

Auf dem Weg ins Sankt Gertrauden Hospital erwischten Paparazzi die zwei bereits am Mittwoch: Der "Chöre"-Interpret ist auf den Fotos kaum wiederzuerkennen. Ohne sein Markenzeichen, eine Kappe, und mit Gehhilfen ist der Bühnenstar an der Seite der ESC-Gewinnerin unterwegs – sein Fuß scheint lädiert zu sein. Auch Lena, die einen flauschigen Wintermantel trägt, hat offenbar keine gute Laune, etwas besorgt schaut sie auf den Bildern drein.

Ob nun auch bald das offizielle Liebes-Outing der beiden folgt? Über ihr privates Glück schweigen die Turteltauben selbst nämlich noch beharrlich – die 28-Jährige hat seit Silvester sogar eine Social-Media-Pause eingelegt und auch Mark postet derzeit keine Einzelheiten aus seinem Leben, sondern bewirbt stattdessen lieber seine Musik.

Getty Images Sänger Mark Forster

WENN Die Sänger Marc Forster und Lena Meyer-Landrut

ActionPress Lena Meyer-Landrut bei der DKMS-Charity-Gala in Berlin 2019

