Rafi Rachek (30) und Sam Dylan (28) sind Fans des neuen Bachelors! Der aktuelle Rosenkavalier Sebastian Preuss (29) spielte in der Kuppelshow von Anfang an mit offenen Karten und gab zu, schon einmal im Knast gesessen zu haben. Genau deshalb liebt Ex-Bachelor in Paradise-Kandidat Rafi Sebastian, wie er nun gegenüber Promiflash verriet: "Er ist ein sehr authentischer Typ und auch, dass er mit seiner Vergangenheit sehr offen umgeht, finde ich auf jeden Fall sehr gut, denn die anderen waren vorher immer ein bisschen zu geleckt, zu perfekt." Auch Rafis Liebster Sam hält den 29-Jährigen für die perfekte Wahl. Warum, erzählt der Influencer in unserem Video!



