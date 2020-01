Wird Daniela Büchner (41) im Dschungelcamp vom Sender verhohnepipelt? Seit Folge eins erhitzt die Goodbye Deutschland-Bekanntheit mit ihren Stimmungsschwankungen die Gemüter. Ihre Kinder sind jedoch enttäuscht, wie die 41-Jährige in der RTL-Show rüberkommt – die Schuld sehen sie aber nicht in ihrer Mutter. Im Bild-Interview meint Dannis älteste Tochter Joelina (20): "Wir kennen so manchen Trick der TV-Macher. Da wird mit Zeitlupen hantiert, aus Szenen werden Bilder entnommen, die den gewünschten Gesichtsausdruck zeigen sollen, mit eingeblendeten Sounds wie einem hinterhältigen Hintergrundlachen wird gearbeitet, um den gewünschten Effekt zu erzielen, kurz gesagt: Mama kommt komplett falsch rüber." Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNow.



