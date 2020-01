Alena Gerber (30) plaudert ein kleines Mama-Geheimnis aus! Im Jahr 2017 bekamen die Beauty und ihr Mann Clemens Fritz (39) ihr erstes gemeinsames Kind – eine kleine Tochter. Neben ihrer Mutter-Rolle treibt die Blondine eine Menge Sport und arbeitet noch als Model. So stattete sie auch der aktuellen Berlin Fashion Week einen Besuch ab. Doch wie schafft Alena es nur, all das zu managen: Termine und Kind?

Promiflash traf die 30-Jährige jetzt bei der Sportalm Fashion Show – und hakte nach, wo ihr Töchterchen steckt, während sie das Event besuchte. "Wir haben keine Nanny, müssen da also ein bisschen zaubern", verriet Alena. Schließlich ist Papa Clemens voll berufstätig. "Die Kleine geht bis drei Uhr in die Kita und dann versuche ich immer irgendwie, diese Stunden zu überbrücken zwischen drei und sieben Uhr mit Freundinnen oder mit Kita-Erzieherinnen – die ich dann mit großzügigen Spenden an die Kita schmiere", verriet sie lachend. "Es klappt immer irgendwie."

Ihre Kleine zur Fashion Week mitzubringen, wäre für die Alena keine Option. "Meine Tochter hätte ich nicht mitgenommen und meinen Mann sowieso nicht, der würde hier den Vogel kriegen, das wäre so gar nicht seine Veranstaltung hier", stellte die Mama klar.

Gulotta,Francesco/ ActionPress Alena Gerber, Model und Influencerin

Instagram / alenagerberofficial Alena Gerber und ihre Tochter

Instagram / alenagerberofficial Alena Gerber und ihre Tochter

