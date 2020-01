Ist das Dschungelcamp für Daniela Büchner (41) eine zu große psychische Belastung? Die Witwe von Jens Büchner (✝49) kommt in der RTL-Show einfach nicht zur Ruhe: Sie wird von einer Prüfung in die nächste gewählt. Und das geht ihr offenbar massiv an die Substanz! Immer wieder kämpft die 41-Jährige mit den Tränen. Deshalb macht sich Marc Terenzi (41) nun zunehmend Sorgen um sie: “Sie sieht fast wie vor einem Zusammenbruch aus. Wirklich, als ob sie mental nicht okay ist”, erklärte der Sänger im Promiflash-Interview auf der Berlin Fashion Week.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de