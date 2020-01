Adeles Gewichtsverlust ist auch in Deutschland ein großes Thema! Dass die "Rolling in the Deep"-Interpretin mittlerweile satte 45 Kilo weniger als noch vor ein paar Monaten wiegt, ist zum Beispiel auch Leonard Freier (34) nicht entgangen. Bei der Irene Luft Fashion Show im Rahmen der Berlin Fashion Week ist der ehemalige Rosenkavalier im Promiflash-Interview von der körperlichen Transformation der Britin hin und weg: "Ich habe einen unglaublichen Respekt vor der Leistung."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de