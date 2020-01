Warum läuft Catharina Maranca (20) nicht bei der Berlin Fashion Week mit? Als GNTM-Kandiatin der 14. Staffel ist sie immerhin ein Teil der Mode-Szene. Dennoch verkündet sie im Promiflash-Interview bei der Marc Cain Fashion Show: "Ich bin als Gast bei den meisten Veranstaltungen. [...] Ich glaube, man kann die Mode auch ganz anders wahrnehmen, also dass man wirklich mehr von der Fashion Week tatsächlich mitbekommt, wenn man sie sich eigentlich nur anschaut und nicht selber läuft." Wenn das so ist, dürfte die Ex von Fußballer Felix Götze (21) das aktuelle Modespektakel in der Hauptstadt ja umso mehr genießen.



