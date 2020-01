Als Teenager aufs Playboy-Cover? Laura Müller (19) ziert zurzeit das Titelblatt des bekannten Männermagazins – und zwar splitternackt. Die Meinungen über diesen Auftritt von Michael Wendlers (47) Freundin gehen weit auseinander. Wie würde sie in zehn oder gar zwanzig Jahren darüber denken? Ex-Bachelorette Jessica Paszka (29) zog sich selbst schon mal für den Playboy aus, damals war sie allerdings 27 Jahre alt. Im Promiflash-Interview gibt sie zu bedenken, dass sie Lauras Shooting kritisch sieht, selbst wenn diese momentan stolz darauf sei: "Aber in zehn Jahren, vielleicht wird sie es ja auch bereuen. Das kann natürlich alles sein."



