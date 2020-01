Der Zoff zwischen Ronnie Ortiz-Magro (34) und seiner On-Off-Freundin Jen Harley hat offenbar einen weiteren Höhepunkt! Schon 2019 hatten sich der Jersey Shore-Star und die Geschäftsfrau mehrere Male getrennt, um sich dann wieder zu versöhnen. Nach jeder Reunion wurden ihre Streitigkeiten heftiger und gewalttätiger. Im Oktober soll Ronnie die Mutter seiner Tochter Ariana sogar mit einem Messer bedroht haben – und bekam deshalb eine einstweilige Verfügung per Gericht serviert. Nun aber landete ein solches Dokument im Briefkasten von Jen, die ebenfalls handgreiflich geworden sein soll.

Wie TMZ berichtet, hat Ronnie diese Woche das Gericht aufgesucht. Der Grund: Angeblich hat Jen den Reality-TV-Liebling am Samstagabend in seinem Zuhause in Las Vegas überfallen und ins Gesicht geschlagen. "Miss Harley verschaffte sich Zugang zu seinem Haus, während er am Schlafen war und fing an, ihn brutal anzugreifen", lautet der Vorwurf von Ronnies Anwalt. Dabei soll die 32-Jährige mehrfach versucht haben, ihn mit einem Eyeliner in die Augen zu stechen. Das Kosmetik-Utensil habe nicht ihr gehört – sie soll es zuvor im Haus gefunden haben und daraufhin vor Eifersucht ausgerastet sein.

Aus diesem Grund sei eine einstweilige Verfügung gegen Jen ausgesprochen worden, die besagt, dass sie sich Arianas Vater nur noch bis auf 100 Yards (umgerechnet etwa 91 Meter) nähern darf. Der Anwalt der Blondine dementiert allerdings, ein Schreiben erhalten zu haben und betonte dagegen: "Der Kontakt, den Ronnie Ortiz kürzlich mit Jen Harley hatte, verstieß doch gegen die Verfügung gegen ihn".

Instagram / realronniemagro Ronnie Ortiz-Magro, MTV-Star

Instagram / jennharley Jen Harley, Influencerin

Instagram / realronniemagro Ronnie Ortiz-Magro, TV-Star

