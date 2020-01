Ab dem 30. Januar sucht Heidi Klum (46) bei Germany's next Topmodel wieder das schönste Mädchen Deutschlands. Seit 2019 gibt es in der Castingshow keine feste Jury mehr. Stattdessen bewerten in jeder Folge neue Gastjuroren die Model-Qualitäten der Kandidatinnen. Wie sie Promiflash verraten haben, gehören in diesem Jahr auch Thomas Hayo und Nikeata Thompson (39) dazu. "Also, ich freue mich total, dass ich bei ‘Germany’s next Topmodel’ endlich in der Jury sitzen darf", sagte Nikeata, die bisher immer als Coach in der Sendung zu sehen war.



