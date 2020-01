Bei Channing Tatum (39) kommen die deutschen Promi-Damen aus dem Schwärmen nicht mehr raus! Der Leinwand-Hottie eröffnete am Donnerstag die "Magic Mike Live"-Show in Berlin. Dort bereitete der Gedanke daran, den Schauspieler mal ganz aus der Nähe zu sehen, so manchem weiblichen Star im Promiflash-Interview ziemlich große Freude. "Ich habe erst überlegt, ob ich Gummistiefel anziehe. Ich bin sehr aufgeregt", meinte zum Beispiel YouTuberin Jolina Mennen (27).



