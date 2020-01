Hubert Fella (52) hat seine Meinung komplett geändert! Noch vor dem Start des diesjährigen Dschungelcamps hatte der "Hot oder Schrott – Die Allestester"-Star versichert, er drücke Daniela Büchner (41) bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" die Daumen! Doch in den vergangenen Tagen mauserte sich die fünffache Mutter zum Buhmann der Show – und auch Hubert ist kein Fan mehr: "Die hat sich jetzt ein paarmal so daneben benommen. Ich find's echt total schlimm. Echt, richtig schlimm!", erklärte der Partner von Matthias Mangiapane (36) im Promiflash-Interview bei der Fashion-TV-Modelnacht von Michael Ammer in Berlin.

MG RTL D, TVNOW / Stefan Menne Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de