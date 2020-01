Zeigt sich nach Laura Müller (19) auch ihr Michael Wendler (47) vollkommen hüllenlos? Erst vor wenigen Tagen sorgten die Playboy-Pics der 19-Jährigen für jede Menge Diskussionen. Jetzt gibt es schon wieder nackten Nachschub für weitere Furore – allerdings geht es diesmal nicht um die künftige Let's Dance-Kandidatin, sondern den "Sie liebt den DJ"-Interpreten höchstpersönlich! Ist wirklich ein Nacktfoto von Michael im Netz gelandet – oder alles nur ein böser Photoshop-Fake?

Seit Donnerstag beherrscht ein ganz pikanter Hashtag die deutsche Twitter-Gemeinde: #WendlerPenis – und das nicht ohne Grund! Nachdem bereits am 13. Januar ein unzensiertes Foto von männlichen Genitalien in einem Internetforum aufgetaucht und offenbar tagelang durch sämtliche WhatsApp-Gruppen gewandert war, landete das Dick-Pic am Donnerstag auch auf der Social-Media-Plattform. Dabei handelt es sich aber nicht einfach nur um ein abgebildetes Gemächt, denn kein Geringerer als der 47-Jährige ist ebenfalls auf der Nahaufnahme zu sehen!

Dass es sich bei dem Unten-ohne-Bild sehr wahrscheinlich auch um ein Photoshop-Kunstwerk handeln könnte, scheint die User allerdings eher weniger zu interessieren: "Twitter auf: Penis vom Wendler – Twitter zu. Ich hasse euch alle", "Meine menschliche Neugierde hat dafür gesorgt, dass gerade absolut alles in mir gestorben ist" und "Hab ja schon einiges auf Twitter gesehen, aber der Penis vom Wendler hätte nicht sein müssen", lauten nur drei Kommentare zu dem etwas anderen Promi-Selfie. Michael selbst hat sich noch nicht zu dem vermeintlichen Schnappschuss seines besten Stücks geäußert.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im Januar 2020

Eibner-Pressefoto Ug & Co. Kg Michael Wendler im Juni 2017

ActionPress/RHEINPRESS Michael Wendler bei einem Auftritt in Bad Godesberg

