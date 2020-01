Daniela Büchner (41) gehört im diesjährigen Dschungelcamp nicht gerade zu den beliebtesten Teilnehmern. Weil sie bisher in alle Dschungelprüfungen gewählt worden ist, bezeichnete sie das Format schon als "Danni-Show". Außerdem beschwert sie sich am laufenden Band – sei es über die Toilette, die Tiere oder das Essen. Dieses Verhalten kommt bei den Zuschauern eher schlecht an. Wie könnte sie ihre Herzen doch noch erobern? Tipps dafür haben der ehemalige Mister Germany Dominik Bruntner (26) und GNTM-Girl Jolina Fust (23), die eingefleischte Dschungelcamp-Fans sind: "Ein bisschen mehr Teamgeist wäre nicht schlecht. Teamgeist und mehr Spaß. Sie sagt immer nur, wie sehr sie leidet", raten sie Danni im Promiflash-Interview. Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNow.



