In Berlin ist das Striptease-Fieber ausgebrochen! Am Donnerstagabend feierte die "Magic Mike"-Liveshow von Schauspieler Channing Tatum (39) in der Hauptstadt ihre große Premiere. Für das Lapdance-Erlebnis hatte sich auch die Ex-No Angels-Sängerin Jessica Wahls (42) richtig in Schale geschmissen und erschien mit ihrer Tochter Cheyenne (16) auf dem roten Teppich: "Ich hab gesagt, sie hat Glück, dass sie 2003 geboren ist und nicht 2004, jetzt ist sie 16!", rechtfertigte Jessica ihre junge Begleitung im Promiflash-Interview.



