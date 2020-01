Aktuell stellen sich neben Elena Miras (27) und Danni Büchner (41) neun weitere Promis den Herausforderungen im Dschungelcamp. 2011 wagte auch Sarah Knappik (33) das Kakerlaken-Abenteuer und verriet jetzt, welchem Star sie in diesem Jahr den Sieg wünscht. "Ich bin auf jeden Fall für Claudia", erklärte sie im Promiflash-Interview auf der Fashion Week in Berlin. Sie sei absolut authentisch und ehrlich, deswegen habe sie es in Sarahs Augen "einfach verdient."

