Fiona Erdmann (31) hat ein wenig mehr auf den Rippen – und kein Problem damit! Seit ihrer Teilnahme an der zweiten Staffel von Germany's next Topmodel im Jahre 2007 ist die damals Viertplatzierte eigentlich als absolute Fitnessliebhaberin bekannt. Im letzten Dreivierteljahr hielt die Content Creatorin allerdings eine Menge Arbeit vom Sport ab – die Folge: "Ich habe knapp zehn Kilo zugenommen. [...] Mir passt 80 Prozent meines Kleiderschrankes nicht mehr", offenbarte die Dubai-Auswanderin im Promiflash-Interview in der HashMAG Blogger Lounge im Rahmen der Berlin Fashion Week. Trotzdem fühle sich 31-Jährige in ihrer Haut pudelwohl.



