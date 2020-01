Fiona Erdmann (31) hatte auf der Premiere von "Magic Mike Live" in Berlin definitiv den heißesten Abend von allen! Wie viele andere Promidamen durfte sich das Model das Debüt der heißen Stripshow in der Hauptstadt ansehen. Doch schon vor Beginn des nackten Spektakels ging ihr mächtig die Düse, wie sie im Promiflash-Interview verriet: "Ich weiß, dass ich wohl irgendwie in die Show mit eingebunden werden soll. Ich will gar nichts heraufbeschwören. Man sagte mir einfach, ich soll auf was gefasst sein", berichtete sie nervös. Und tatsächlich: Fiona wurde am Abend auf die Bühne geholt – und von einem Stripper nach allen Regeln der Kunst verwöhnt!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de