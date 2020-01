Kylie Jenner (22) setzt ihre Taille in Szene! Der Reality-TV-Star macht nicht zum ersten Mal mit einem gewagten Look auf sich aufmerksam: Kylie liebt es, sich modisch auszuprobieren und begeistert ihre Fans immer wieder mit ausgefallen Outfits und sexy Bildern auf ihren Social-Media-Kanälen. Auch beim Besuch eines Juwelier-Ladens hat die Beauty jetzt tief in die Mode-Kiste gegriffen: Sie präsentiert sich in einem hautengen Fast-Einteiler.

Paparazzi haben die Fernseh-Bekanntheit bei einem Bummel durch Calabasas in Kalifornien gesichtet. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie die Dunkelhaarige ihren Booty in einer schwarz-weiß bedruckten Leggings in Szene setzt. Weil sie das passende Crop Top in die High-Wasted-Hose gesteckt hat, gleicht das Outfit einem hautengen Einteiler. "Es waren einmal zwei Skorpione, die einen Löwen gemacht haben", schreibt Kylie auf Instagram zu dem wilden Muster ihrer Klamotten. Doch wie kommt der Look eigentlich bei ihren Fans an? Mit mehr als sechs Millionen Likes für die Fotoreihe feiert ihre Community Kylies Modegespür.

Erst kurz vor Weihnachten hatte die 22-Jährige im Netz für Begeisterung gesorgt, als sie sich zusammen mit Kardashian-Clan-Schwester Khloe Kardashian (35) in Schale geworfen hatte. In sexy Glitzerkleidchen und funkelndem Smoking inklusive Mega-Ausschnitt hatten die beiden vor der Kamera posiert. Wie gefällt euch Kylies neuestes Outfit? Stimmt in der Umfrage ab!

Backgrid/ ActionPress Reality-TV-Star Kylie Jenner

Anzeige

Backgrid/ ActionPress Kylie Jenner

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Kylie Jenner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de