Ian Somerhalder (41) blickt mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf seine Zeit bei Vampire Diaries zurück! Von 2009 bis 2017 verkörperte der Schauspieler den Blutsauger Damon in der beliebten Fantasy-Serie. Nach acht Staffel fand die Show in einem emotionalen Finale ihr Ende. Doch vermisst Ian die Tage am Set? "Das Einzige, was ich vermisse, sind die Menschen, die ich dort immer um mich herum hatte. Wir hatten eine großartige Familie!", erklärte der 41-Jährige im Promiflash-Interview bei der Comic Con in Dortmund.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de