Je größer der Fame, desto mehr Schwierigkeiten bei der Partnersuche? In Keno Rüsts Leben ist das jedenfalls der Fall. Seit seiner Teilnahme bei Die Bachelorette ist der Sieger der letzten Staffel kein Unbekannter mehr – was ihm nach der Trennung von Gerda Lewis (27) aber nicht wirklich hilft: "Das Ganze macht es nicht unbedingt einfacher, jetzt mehr oder weniger so ein bisschen bekannt zu sein, das ist dann natürlich noch schwieriger, weil man natürlich gar nicht weiß, wenn man eine Frau kennenlernt, was sie von einem möchte", offenbart er im Gespräch mit Promiflash.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de