Im Dezember mussten sich die Köln 50667-Fans von Margarita Nigmatullin (24) und Marc Eggers (33) verabschieden. Doch können sich die Darsteller von Lina- und der Phil eine Rückkehr zu der beliebten Soap vorstellen? In ihrem neuen YouTube-Video waren die beiden sich da nicht so ganz einig: "Ich glaube, wenn kommen wir zusammen zurück, oder?", fragte der 33-Jährige die Beauty. Maddys Antwort erfahrt ihr in unserem Video!



