Daniela Büchner (41) und Elena Miras (27) stehen im Dschungelcamp weiterhin auf Kriegsfuß miteinander! Mit ihrem fast täglichen Antritt zur Ekelprüfung stellte das Frauenduo einen neuen Rekord auf – im Camp geraten die Witwe von Kult-Auswanderer Jens Büchner (✝49) und ihre Mitstreiterin allerdings regelmäßig aneinander. Jetzt äußerte sich auch Ex-Kandidat Marco Cerullo (31) zu den Streitigkeiten auf dem TV-Zeltplatz: Er hat die Aufruhr nicht so stark wahrgenommen!

"Man hat das im Camp nicht mitbekommen, dass da so ein großes Thema um die beiden gemacht wird", erzählte der ehemalige Bachelor in Paradise-Finalist in der RTL-Sendung Ich bin Star – Die Stunde danach. In der Freiluft-WG habe jeder Camper eine große Rolle eingenommen. Der Streit zwischen Danni und der Love Island-Beauty soll dabei offenbar untergegangen sein.

Für den begehrten Platz auf dem Thron hat Marco allerdings schon einen klaren Favoriten: "Ich bin für Elena!" Durch ihre vorherige Teilnahme in Das Sommerhaus der Stars sei der 31-Jährige etwas voreingenommen gewesen, doch das änderte sich schnell: "Ich habe mir dann meine Meinung gemacht und war wirklich positiv überrascht", teilte der Ex-Bachelorette-Kandidat mit.

Marco Cerullo im Dschungelcamp 2020

Daniela Büchner und Elena Miras nach der Dschungelprüfung

Elena Miras im Dschungelcamp, Januar 2020

