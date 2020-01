Wird Germany's next Topmodel auch nach all den Jahren nicht langweilig? Ab Ende Januar flimmert schon die 15. Staffel der Castingshow über die Mattscheiben. Doch auch nach so vielen vorangegangenen Siegerinnen und etlichen aufregenden Catwalks begeistert das Format noch immer – davon ist Show-Gesicht Thomas Hayo überzeugt: "Es ist jedes Jahr anders und neu, weil die Mädels anders und neu sind. Die großen Stars sind die Girls und die reagieren immer anders auf die gestellten Aufgaben, auf die Situationen", meint er im Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de