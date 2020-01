Sascha hat weiterhin mit seiner Verletzung zu kämpfen! Die vergangene Woche im The Biggest Loser-Camp verlief für den motivierten 28-Jährigen alles andere als gut: Bei der ersten Challenge am Strand verdrehte er sich im weichen Sand das Knie und klagte kurz darauf zusätzlich über starke Schmerzen im Fuß. Camp-Arzt Dr. Christian Westerkamp vermutete vorerst eine Verrenkung der Kniescheibe. Ein weiterer Besuch beim Arzt sorgte nun für Klarheit: Sascha ist für die nächste Herausforderung gesperrt!

"Es ist tatsächlich eine kleine strukturelle Veränderung aufgetreten. In deiner Knorpelschicht im Knie ist ein kleiner Riss", teilte der Mediziner in der aktuellen Ausstrahlung mit. Der Vater einer kleinen Tochter werde sich von der Verletzung zwar wieder erholen – für seinen Kampf gegen die Kilos hat die Diagnose allerdings Folgen: "Die schlechte Nachricht, du musst dich für die Challenge krankschreiben lassen", verkündete der Arzt.

Bei der kommenden Aufgabe muss der Heilerziehungspfleger also vorerst die Füße stillhalten. Ob er den Vorsprung seiner Konkurrenz dann trotzdem noch aufholen kann? In der letzten Woche sorgte Kandidat Daniel für die größte Überraschung auf der Waage: Der Fahrschullehrer verlor unglaubliche 21,4 Kilo!

Dr. Christian Westercamp und Kandidat Sascha bei "The Biggest Loser"

Sascha bei "The Biggest Loser" 2020

Kandidat Daniel nach der ersten "The Biggest Loser"-Woche

