Barbara Meier (33) genießt ihr Leben als Ehefrau in vollen Zügen! Im Sommer 2016 hatte die Ex-Germany's next Topmodel-Gewinnerin verkündet, wieder in festen Händen zu sein. Ein Jahr später machten sie und ihr Klemens Hallmann Nägel mit Köpfen und gaben sich bei einer romantischen Zeremonie in Venedig das Jawort. Die Trauung liegt mittlerweile schon über ein halbes Jahr zurück. Im Interview mit Promiflash verriet die 33-Jährige nun: "Ich fühle mich total angekommen. Ich weiß, wo mein Platz im Leben ist, wer bei mir sein wird."

