Wie geht es bei Stefanie Gebhardt und Oggy Batar weiter? Bei Bachelor in Paradise hatten sich das ehemalige Bachelor-Babe und der Ex-Bachelorette-Boy kennengelernt und waren Freunde geworden. Aus der Freundschaft entwickelten sich sogar romantische Gefühle. Wieder im Alltag angekommen, erlebte das potenzielle Pärchen einen Rückschlag. Im Netz gibt die Düsseldorferin nun Aufschluss darüber, wie es bei den beiden aktuell aussieht: Sie stehen in intensivem telefonischen Kontakt!

In ihrer Instagram-Story teilte die brünette Beauty mit den stechend blauen Augen einen Screenshot ihrer Anrufliste, der zeigt, wie lange sie mit dem Muskelmann telefoniert hat. Eine Stunde und 15 Minuten plauderten die Kuppelkandidaten miteinander. "Wenn man sich einfach immer viel zu erzählen hat", schrieb Steffi zu dem Foto und fügte einen Lach- und einen Kuss-Smiley hinzu. Über was das Duo gequatscht hat, wird offenbar sein Geheimnis bleiben.

Erst vergangene Woche hatte Steffi ebenfalls in ihrer Instagram-Story mitgeteilt, von Oggy enttäuscht worden zu sein. Das Problemchen habe sich aber lösen lassen. "Ich bin der Meinung, dass jeder eine zweite Chance verdient hat", meinte sie zu ihren Followern. Der besagte Screenshot offenbart jetzt: Bei ihnen geht es allem Anschein nach wieder bergauf!

Instagram / stefaniegebhardt_ Stefanie Gebhardt, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2019

Instagram / oggy.baam Oggy Batar, "Bachelor in Paradise"-Star

TVNOW Oggy Batar und Stefanie Gebhardt bei "Bachelor in Paradise"

