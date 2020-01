Seit der aktuellen Staffel von The Biggest Loser gibt es ein brandneues Secret-Team. Daher wird in der Show nun – neben den Kandidaten in den Teams von Ramin Abtin (47) und Petra Arvela – auch noch eine geheime Gruppe Abnehmwilliger unterstützt. Diese Aufgabe übernimmt das YouTuber-Pärchen Sarah (28) und Dominic Harrison (28). Dabei hätten die beiden mit ihrem Job als Influencer und Eltern der kleinen Mia Rose doch eigentlich genug zu tun, oder? Gegenüber Promiflash klärte Sarah nun auf, wie sie und Dominic ihr TV-Projekt, Töchterchen und Blogger-Tätigkeiten unter einen Hut bekommen!



