Seit über einer Woche sitzt Danni Büchner (41) bereits im Dschungelcamp. Und besonders die Anfangszeit war schwer für die fünffache Mutter. Jeden Tag wählten die Fans sie in die Dschungelprüfungen. In Folge fünf riss der 41-Jährigen schließlich der Geduldsfaden und sie ging in der Sendung unverblümt auf die Zuschauer los: "Da geben die jeden Tag 50 Cent für mich aus. Die Idioten!" Für Reality-Star Hubert Fella (52) war dieser Satz ein absolutes No-Go. "Ich sag, fürs Publikum hat sie sich wirklich total daneben benommen. Das geht gar nicht. Das sind ihre Fans, die kann ich nicht als Idioten hinstellen", empörte er sich im Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de