Vanessa Fuchs (23) steht hinter Nico Santos! Seit Wochen kursieren bereits Gerüchte, dass Lena Meyer-Landrut (28) und Mark Forster (36) ein Paar sein sollen. Auch als die beiden am Tegernsee beim Händchen halten gesichtet wurden, hatten sie selbst ihre Beziehung öffentlich nicht bekannt gemacht. Diesen Job übernahm schließlich Musiker-Kollege Nico. Im Radio outete er die beiden als Liebes-Pärchen. Im Gespräch mit Promiflash spekuliert GNTM-Siegerin Vanessa jetzt: Sie glaube nicht, dass Mark und Lena nachtragend sind.

"Ich glaube nicht, dass die beiden sauer sind. In der Promi-Welt ist es nicht immer einfach, den Überblick zu behalten. Man weiß manchmal gar nicht, was offiziell bekannt ist und was nicht", erklärt die Laufsteg-Schönheit im Gespräch mit Promiflash bei der Premiere von "Magic Mike Live" in Berlin. Dass die beiden Musiker aber tatsächlich zusammen sind, findet Vanessa toll. "Auf den genauen Blick find' ich das eigentlich ganz süß", verrät sie und ist gespannt, wie die Liebes-Geschichte weitergeht.

Beim Sender 104.6 RTL hatte der Berliner Moderator Hans Blomberg Nico mit einer geschickten Fragestellung den Liebes-Spoiler entlockt. Er wollte wissen, ob Lena schon bei der gemeinsamen Aufnahme des Songs "Better" mit dem The Voice Kids-Kollegen liiert gewesen sei. "Die war da noch nicht mit ihm zusammen, das kam erst später. Sie hat mir das so vor drei Monaten oder so gesagt", rutschte dem "Rooftop"-Interpreten daraufhin heraus.

Coldrey,James; ActionPress Mark Forster und Lena Meyer-Landrut

Anzeige

Wenzel, Georg/ ActionPress Vanessa Fuchs bei der Premiere von "Magic Mike Live" in Berlin

Anzeige

Augustin,Christian/ ActionPress Sänger Nico Santos

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de