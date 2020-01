Danni Büchners (41) Managerin erkennt ihren Schützling nicht wieder! Bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! schlägt sich die Gastronomin zurzeit im australischen Dschungel durch. Dabei kommt es mit den anderen Campern regelmäßig zu Streitereien. Gegenüber Promiflash verrät ihre Vertraute Melanie Thiede nun: "Ich kenne sie so gar nicht. Also, ich bin auch echt schockiert, wie RTL sie darstellt." Denn die PR-Frau habe auch schon andere Seiten an Danni erlebt – und zwar liebevolle.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de