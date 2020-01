Robert Downey Jr. (54) sorgte für Kreisch-Alarm in Berlin! Der Hollywood-Star ist zurzeit auf Promotion-Tour für seinen neuen Film "Die fantastische Reise des Dr. Dolittle", in dem er die Titelrolle spielt. Am Sonntag stattete er der Hauptstadt zusammen mit seinen Co-Darstellern Harry Collett und Carmel Laniado einen kurzen Besuch ab. Dabei nahmen sich die Schauspieler viel Zeit für ihre wartenden Fans und erfüllten geduldig deren Autogramm- und Fotowünsche. "Ich bin hier, um zu unterhalten!", sagte Robert anschließend im Interview mit Promiflash.



