Was lief wirklich zwischen Viola Kraus (29) und Christian Rauch? 2018 hatten sich die beiden in der ersten Staffel von Bachelor in Paradise kennengelernt. Sie verließen die Liebesinsel zwar getrennt, doch verbrachten nach der Show noch heiße Stunden in Thailand miteinander. Und wie ging es danach weiter? "Das hat sich wirklich im Sande verlaufen. Und ich denke dann auch immer so: Dann soll es nicht sein", erzählt Viola im Promiflash-Interview bei der Berlin Fashion Week. Nach wie vor verstehe sie sich aber sehr gut mit Christian.

