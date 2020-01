Für Vanessa Prinz geht die Suche nach ihrem ganz persönlichen Traumprinzen weiter! Bei der vergangenen Bachelor-Staffel verguckte sich die studierte Accessoire-Designerin in Andrej Mangold (33). Doch sie schaffte es zum Schluss nicht, das Herz des Basketballers zu erobern. Ein Jahr nach ihrer Kuppelshow-Teilnahme ist Vanessa noch immer Single. Bei der Fashion-Show von Anja Gockel verriet die Blondine nun gegenüber Promiflash: "Ich date schon!" Dass sie ihren Beziehungsstatus nicht so offen kommuniziert und ihre Fans diesbezüglich nicht auf den neusten Stand hält, habe auch einen Grund. Vanessa wolle ihr Privatleben zukünftig ein wenig in den Hintergrund rücken.

