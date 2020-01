In den vergangenen Monaten haben Oksana Kolenitchenko (32) und ihr Mann Daniel eine Menge durchstehen müssen! Zusammen mit ihren Kindern, Arielle (3) und Milan (5), haben sich die Reality-TV-Stars im vergangenen Jahr dazu entschieden, in die USA auszuwandern. Doch der Neustart war alles andere als leicht für das Power-Paar. Sie wurden von Krankheit und finanziellen Sorgen geplagt. Deswegen habe es auch in Oksanas Ehe ein wenig gekriselt – und dass sogar über ein Jahr!

Seit fast 13 Jahren ist die zweifache Mutter glücklich mit ihrem Liebsten. "Wir haben schon einiges mitgemacht. Aber ich würde ganz klar sagen, dass die letzten anderthalb Jahre mit Abstand die schwersten für uns waren", offenbart sie gegenüber Promiflash. Gerade in dieser Zeitspanne habe es ein ständiges Auf und Ab in ihrer Beziehung gegeben. Außerdem sei alles auf einmal auf die Beauty eingeprasselt.

Mittlerweile sei die Ehe-Krise allerdings überwunden. "Wir sind halt stark. Wir lieben uns und wir glauben daran, dass wenn wir beide füreinander kämpfen, dass es am Ende auch funktionieren wird", gibt sich Oksana optimistisch im Interview mit Promiflash. In ihren Augen würden Daniel und sie nicht nur als Betreiber eines Nachtklubs ein eingespieltes Team abgeben, sondern auch als Pärchen.

