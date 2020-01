Vor wenigen Monaten wurde Chryssanthi Kavazi (30) zum allerersten Mal Mutter – doch kurz nach der Geburt ihres Sohnemanns gleich wieder in ihre Lieblingsjeans zu passen, war nie das Ziel der GZSZ-Schauspielerin. Sie geht das Thema After-Baby-Body total entspannt an, wie sie im Interview mit Promiflash während der Bunte New Faces Night in Berlin verriet: "Ich bin jetzt immer noch nicht ganz wie vorher, aber es ist in Ordnung und ich glaube, man darf sich da einfach nicht so blenden lassen."



