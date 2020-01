Endlich ist es so weit: Danilo Cristilli wird schon kommende Woche bei Köln 50667 zu sehen sein – und als Antonio Bianchi die Kölner Clique aufmischen! Wie der Casanova sich wohl so schlagen wird? Achtung, Spoiler! Promiflash zeigt euch jetzt exklusiv vorab seine erste Szene...

Wer es nicht bis zur Ausstrahlung am Dienstag, den 28. Januar 2020 bei RTLZWEI erwarten kann, kann sich die Folge mit Danilos erstem Auftritt bereits heute bei TVNOW ansehen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de