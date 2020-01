Wie kommt Oliver Pocher (41) als frischgebackener Baby-Papa zurecht? Seit Mitte November steht das Leben des Comedians Kopf: Er und seine Frau Amira begrüßten das erste gemeinsame Kind. Die kleine Familie hält sich seither mit Einblicken in den Baby-Alltag sehr zurück. Olis gute Freundin Jana Ina Zarrella (43) plauderte nun aber im Promiflash-Interview aus, wie Oli sich in seiner neuen Rolle so macht: "Oli ist ein super Vater. Das ist ja sein viertes Kind. Der ist dann erfahren, was das angeht. Der macht das wirklich gut", schwärmte sie.



