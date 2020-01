Lena Gercke (31) bekommt nun Fashion-Beratung von ein paar Kolleginnen. Denn das Model verkündete am Sonntag im Netz, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Auf dem von ihr geposteten Bild ist ihr Schwangerschaftsbauch sogar schon deutlich zu sehen! Ihre Kolleginnen Scarlett Gartmann (26) und Franziska Knuppe (45) servierten ihr direkt praktische Tipps, wie Lena ihren Kugelbauch in den nächsten Monaten am besten in Szene setzen kann: Unter anderem verriet Marco Reus' Frau im Promiflash-Interview, dass sie in ihrer Schwangerschaft "gerne enge Kleider" trug!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de