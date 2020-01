Vor acht Jahren begann Dagi Bee (25) ihre Webkarriere und lud regelmäßig Mittwochs und Sonntags neue Videos hoch. Inzwischen hat die Blondine vier Millionen Abonnenten auf der Video-Plattform. Doch 2020 wird sich einiges auf Dagis Kanal ändern: "Ich habe für mich entschieden, dass ich diese Video-Tage abschaffen will. Ich möchte mich diesem Druck einfach nicht mehr aussetzen", erklärte sie in einem neuen Clip auf YouTube. Außerdem will sie andere Inhalte produzieren, mit denen sie sich mehr identifizieren kann.



