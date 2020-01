Laura Maack und Tim Rasch (21) machen Erlebnisse, die sie nie vergessen werden! Die TV-Gesichter sind eigentlich für ihre Auftritte bei Berlin - Tag & Nacht bekannt – doch ihr Herz schlägt nun auch für ein ganz anderes Projekt: Gemeinsam mit der Kampagne SmileChild setzen sie sich für Flüchtlingskinder aus Syrien ein – und reisten sogar zusammen in das Grenzgebiet in die Türkei. "Das Krasseste, was mir natürlich noch nachhängt, die Positivität der Kinder, die im Krieg geboren sind und eigentlich nur das Leid kennen", erzählt Laura im Promiflash-Interview.



